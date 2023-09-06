Салемакерс: до ухода Мальдини у меня не было и мысли о том, чтобы покинуть «Милан»

Бельгийский полузащитник Алексис Салемакерс рассказал, что остался бы в «Милане», если бы Паоло Мальдини не покинул пост спортивного директора «россонери».

«До отставки Мальдини у меня не было и мысли о том, чтобы покинуть клуб. Однако после его ухода произошли некоторые изменения, и я решил поискать другую возможность. Думаю, болельщики «Милана» ценили то, что я всегда отдавал всё ради красно-чёрной футболки.

Как бы там ни было, я рад быть здесь сегодня. Тьяго Мотта позвонил мне после разговора с моим агентом. Я никогда не встречал такого тренера, как он. Сразу возникло желание приехать именно сюда. Почувствовал доверие со стороны тренера. Мотта говорил о доверии и амбициях, сказал, что вместе мы можем многое сделать. У меня было предложение из Испании, но я почувствовал доверие «россоблу», поэтому решил приехать сюда.

С Тьяго мы также говорили о роли атакующего полузащитника, потому что тренер считает, что у меня есть качества, чтобы играть там. Конечно, я могу сыграть и на правом фланге», – приводит слова Салемакерса Football-italia.

Клуб итальянской Серии А «Болонья» объявил о подписании арендного соглашения с игроком «Милана» Алексисом Салемакерсом 30 августа. В договоре прописана опция покупки.

В сезоне-2022/2023 Алексис Салемакерс провёл 41 матч за «Милан» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.