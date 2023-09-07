Казахстан — Финляндия: стартовые составы команд на матч квалификации ЧЕ-2024

Сегодня, 7 сентября, состоится матч квалификационного раунда Евро-2024 между сборными Казахстана и Финляндии. Команды будут играть на «Астана-Арене» в Астане (Казахстан). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Раду Петреску (Румыния). Начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Сборная Казахстана: Шацкий, Быстров, Марочкин, Алип, Скворцов, Вороговский, Тагыберген, Дарабаев, Зайнутдинов, Куат, Аймбетов

Сборная Финляндии: Градецки, Алхо, Иванов, Хосконен, Йенсен, Кайринен, Шуллер, Нисканен, Антман, Пукки, Похьянпало

Национальную команду Казахстана возглавляет россиянин Магомед Адиев, Финляндии — финн Маркку Канерва.

После четырёх сыгранных туров Финляндия и Казахстан с девятью очками возглавляют турнирную таблицу группы H, но за счёт лучшей разницы мячей финны идут на первом месте. Их соперниками по группе являются Дания, Словения, Северная Ирландия и Сан-Марино.