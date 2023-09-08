«Манчестер Юнайтед» опубликовал заявление после скандала с приглашением тренера-педофила

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» извинился за приглашение бывшего женского тренера Джеффа Конопку, который ранее был осуждён за педофилию, на один из матчей команды.
Напомним, выяснилось, что в прошлом году «МЮ» пригласил бывшего тренера в качестве почётного гостя на матч женской команды и представил его в клубном музее.
Клуб получил информацию о приговорах Конопки и в срочном порядке связался с соответствующими юридическими и футбольными органами для подтверждения фактов.
Руководство клуба предприняло соответствующие действия после получения этой информации и больше не будет иметь никаких связей с этим человеком.
«Манчестер Юнайтед» выражает искреннее сочувствие жертвам и всем, кто пострадал от этих отвратительных преступлений.
Отметим, ранее Конопка возглавлял женскую команду «Манчестер Юнайтед» с 1983 по 2001 год. В 2011 году он был приговорён к четырём годам тюремного заключения и внесён в список сексуальных преступников на десять лет после того, как был признан виновным в 19 преступлениях, связанных с непристойным нападением в отношении девочек в возрасте до 16 и 14 лет.
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