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Акции «Манчестер Юнайтед» упали на рекордные 21%. Капитализация уменьшилась на $ 700 млн

Акции «Манчестер Юнайтед» упали на рекордные 21%. Капитализация уменьшилась на $ 700 млн
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Акции английского клуба «Манчестер Юнайтед» потеряли в цене после того, как семейство Глэйзеров, владеющее клубом, сообщило о том, что не собирается продавать команду, сообщает Bloomberg.

По данным источника, ценные бумаги команды английской Премьер-лиги упали на целых 21% – это максимум за 11 последних лет в качестве существования публичной компании. Тем самым её рыночная капитализация сократилась примерно на $ 700 млн (€ 650,848 млн).

Также в материале отмечается, что Глэйзеры могут попытаться продать клуб в 2025 году, когда улучшенные условия смогут привлечь больше участников для торгов.

По состоянию на последнее закрытие торгов «Манчестер Юнайтед» оценивался в € 3,9 млрд (€ 3,6 млрд).

Напомним, «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне английской Премьер-лиги занял третье место, набрав75 очков.

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