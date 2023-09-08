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«Аль-Духаиль» объявил об аренде Коутиньо

«Аль-Духаиль» объявил об аренде Коутиньо
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«Аль-Духаиль» объявил о подписании контракта с бразильским плеймейкером «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо, который перешёл в клуб из Катара на правах аренды.

«В рамках усилий клуба по укреплению первой команды руководству «Аль-Духаиля» удалось договориться с бразильской звездой «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо, 1992 года рождения. Игрок будет выступать за клуб по договору аренды, заключённому на один сезон.

Коутиньо считается одним из самых выдающихся игроков, и его присоединение к команде является большим преимуществом перед участием в матчах азиатской Лиги чемпионов», – сообщила пресс-служба «Аль-Духаиля».

В прошлом сезоне за «Астон Виллу» Коутиньо провёл 22 матча во всех турнирах и отметился одним голом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 10 млн.

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Источник: Коутиньо подпишет контракт с саудовским «Аль-Духаилем» до 2026 года
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