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Эменике рассказал, что перешёл в «Спартак» по совету футболиста ЦСКА

Эменике рассказал, что перешёл в «Спартак» по совету футболиста ЦСКА
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Бывший нападающий «Спартака» бразилец Эменике поведал о том, как именно принял решение перейти в московский клуб.

«Фенербахче» тогда хотел, чтобы я остался, но я отказался. Мысленно я не был в порядке – мне нужно было поменять команду. У меня было на руках два предложения – от «Рубина» и «Спартака». Я позвонил Чиди Одиа из ЦСКА и спросил его мнение. Он сказал мне переходить в «Спартак», потому что это большой и уважаемый клуб. И я ни разу не пожалел о своём выборе. Изначально я разное слышал о России, но когда приехал, то встретил доброжелательных людей. Мой опыт – такой, поэтому и рад вернуться», — рассказал Эменике в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Эменике провёл за красно-белых два сезона и смог отметиться 24 голами и восемью результативными передачами.

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