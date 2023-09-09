«Самое невероятное в России – удаление с «Зенитом». Эменике снова на стадионе «Спартака»!

Эммануэль Эменике сыграет на стадионе «Спартака»! Нет, Абаскалю не нашли подмену для Александра Соболева. Просто форвард, который зажигал в команде ещё при Карпине, сыграет в выставочном матче «Спартака» и сборной мира. Встреча посвящена памяти Ильи Цымбаларя. Эменике, если что, сыграет не за «Спартак». Да и на «Открытие Арене» он раньше не играл – в его времена стадионом москвичей были «Лужники». Но приглашение он принял с удовольствием, и воспоминания о клубе у него остались отличные. О них, да и в принципе о жизни экс-нападающего сборной Нигерии, мы и поговорили накануне игры.

– Я благодарен за приглашение на этот товарищеский матч, – начал Эменике, – тем более давно не был в России: с тех пор как ушёл из «Спартака». Но я в хорошей форме, иногда поигрываю в футбол в Нигерии. Никогда не забрасываю своё тело, ха-ха!

– После окончания карьеры прибавили в весе?

– А я даже не знаю, какой у меня сейчас вес. Может, 100 кг, может, 96. Но я же вообще большой сам по себе. Я в хорошей форме, серьёзно.

– Больше всего голов вы забили за «Спартак». Главная команда в вашей карьере?

– Нельзя говорить, что один клуб важнее других. Но для меня действительно важен «Спартак». Если меня о чём-то спрашивают, то я всегда готов помочь. Тем более «Спартак» помог мне в непростой ситуации.

Так сейчас выглядит экс-форвард «Спартака» Фото: Из личного архива Эменике

– Вы говорите о вашем трансфере из Стамбула в Москву, после того как оказались там в тюрьме?

– Да, три-четыре дня провёл там. Оказался там ни за что.

– Вы не сыграли против «Фенербахче»…

– Да! После этого «Фенербахче» хотел, чтобы я остался, но я отказался. Мысленно я не был в порядке – мне нужно было поменять команду. У меня было на руках два предложения – от «Рубина» и «Спартака». Я позвонил Чиди Одиа из ЦСКА, спросил его мнение. Он сказал переходить в «Спартак», потому что это большой и уважаемый клуб. И я ни разу не пожалел о своём выборе! Изначально разное слышал о России, но, когда приехал, встретил доброжелательных людей. Мой опыт – такой, поэтому и рад вернуться.

– В «Спартаке» была мощная конкуренция в атаке: вы, Веллитон, Ари, Дзюба.

– Кстати, когда Дзюба переходил в турецкий чемпионат, спрашивали и моё мнение. Узнавали, какой он человек.

– Вы знаете спортивного директора «Аданы»?

– В Турции все меня знают. Я сказал, что Артём – отличный выбор. Рассказал несколько хороших вещей о нём. Мы хорошо общались в «Спартаке». Рекомендовал им Дзюбу – он хороший парень.

Эммануэль Эменике и Артём Дзюба Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

– Самая невероятная вещь, которая с вами случалась в России?

– Удаление с «Зенитом». Правда, ещё была красная в матче с «Динамо», когда фанаты скандировали про меня. А я был молод и среагировал – показал средний палец. Но самое странное, безусловно, то решение судьи в матче с «Зенитом». Я просто похлопал себя по руке – жест, который видел у Это’О в Лиге чемпионов. Был удивлён, что меня удалили.

– Чем запомнился Карпин?

– У меня был период, когда не забивал шесть-семь матчей. Он никогда не сдавался и верил в меня, ставил в состав. Общался со мной, поддерживал. Говорил, что всё получится, и этот важный гол пришёл в нужный момент – я забил ЦСКА в дерби. Так что Карпина очень уважаю. Большой мужик. Вообще не могу вспомнить неприятных моментов с Карпиным.

– Говорят, он жёстко штрафовал за лишний вес. 300 лишних граммов – $ 300.

– Было такое. Помню, я как-то раз приехал с лишним весом, и он сказал, что оштрафует меня. Но, кажется, в первой же игре я забил один или два мяча. После этого он меня не стал штрафовать, ха-ха. Хотя в целом понимаю желание тренера. Дисциплина реально важна.

После скандального удаления Эменике поддержала вся команда Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

– С кем было тяжелее всего найти общий язык в «Спартаке»?

– С Макгиди, ха-ха! У него тоже родной язык английский, но его было невозможно понять. Мне потребовался год, чтобы разобрать, что говорит Эйден. Это было забавно. Вообще, знаете, сейчас вспоминаю это всё… Время в «Спартаке» реально было одним из лучших в моей карьере. Не из-за Макгиди, конечно, а вообще по тому, как ко мне относились.

– Не поверю, что совсем никаких сложностей в России у вас не было.

– Единственный момент – когда Эмери назначили главным тренером. Он не ставил меня в состав, однако у каждого тренера свой стиль. Само собой, это его решение. Причины он мне не объяснял, но нет проблем. У нас хорошие отношения. Мы потом виделись, когда «Фенербахче» проводил товарищеский матч с его «Севильей». Хорошо пообщались.

– Что у вас осталось на память о «Спартаке»?

– Фотографии с тех времён. У меня целый альбом дома.

Эммануэль Эменике после хет-трика в ворота «Локомотива» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– После ухода из «Спартака» к вам был интерес со стороны других российских клубов?

– Такой возможности не было.

– Были новости, что после «Олимпиакоса» вами интересовался ЦСКА.

– Я слышал об этом, но не знаю, насколько там всерьёз было. В любом случае я играл за «Спартак» и не стал бы выступать за ЦСКА. Был ли там реальный интерес – не знаю, и это не имеет значения. Это было бы невозможно.

– Это правда, что в Греции ваш дом ограбили?

– Да. Меня заблокировали на улице, а я не хотел быть застреленным. Они принесли оружие. Забрали все мои часы, одежду – всё, что было у меня дома. Деньги, само собой. Там € 50 тысяч. Как мне объяснили потом, в таких ситуациях обращаться там в полицию – это просто напрасно тратить время. Никого не нашли. Такова жизнь. Меня напугали так, что я ушёл из команды.

– Почему вы потом закончили карьеру всего в 32 года?

– У меня была травма. Потребовалась операция. И я не захотел больше пересиливать себя. Тем более занялся бизнесом. Я же родился в семье бизнесменов. Родители занимались производством одежды. Я хотел начать своё дело.

– Знаю футболистов, которые за время карьеры прожигали все свои деньги.

– Да, не у всех есть бизнес-менталитет. У меня он есть – благодаря моей семье.

– Вы открыли свой отель, который называется «EE29».

– Да, 29 – это мой счастливый номер. Он у меня был с детства – почти во всех командах его брал.

– При этом отель премиум-класса — в Оверри, далеко не в самом крупном городе Нигерии. Почему именно там?

– Потому что я там жил и хорошо знаю это место. Это город, в который едут, чтобы хорошо провести время.

Отель экс-нападающего «Спартака» Фото: EE 29 Hotel & Suites

– Сколько денег ушло на строительство отеля?

– Я точно не помню. Что-то в районе € 1,8-1,9 млн. Вообще, у меня есть разные проекты. Построил больницу в родном городе.

– Просто здание или ещё обеспечили оборудованием?

– С оборудованием. Туда можно будет обращаться с любыми заболеваниями, но откроется больница только в декабре. Сейчас ещё занялся футбольной академией. Я стараюсь постепенно развивать разные проекты.