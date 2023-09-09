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«Спартак» – Сборная мира, в выставочном матче памяти Цымбаларя сыграет Эммануэль Эменике, интервью о Карпине, «Зените»

«Самое невероятное в России – удаление с «Зенитом». Эменике снова на стадионе «Спартака»!
Григорий Телингатер
Эменике возвращается в Россию
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Нигерийский форвард сыграет в выставочном матче памяти Ильи Цымбаларя. Мы пообщались с Эммануэлем накануне встречи.

Эммануэль Эменике сыграет на стадионе «Спартака»! Нет, Абаскалю не нашли подмену для Александра Соболева. Просто форвард, который зажигал в команде ещё при Карпине, сыграет в выставочном матче «Спартака» и сборной мира. Встреча посвящена памяти Ильи Цымбаларя. Эменике, если что, сыграет не за «Спартак». Да и на «Открытие Арене» он раньше не играл – в его времена стадионом москвичей были «Лужники». Но приглашение он принял с удовольствием, и воспоминания о клубе у него остались отличные. О них, да и в принципе о жизни экс-нападающего сборной Нигерии, мы и поговорили накануне игры.

За матчем, конечно, предлагаем вам следить вместе с нами:
Черчесов против Карреры! Легенды «Спартака» и звёзды сыграют в память о Цымбаларе. LIVE
Live
Черчесов против Карреры! Легенды «Спартака» и звёзды сыграют в память о Цымбаларе. LIVE

– Я благодарен за приглашение на этот товарищеский матч, – начал Эменике, – тем более давно не был в России: с тех пор как ушёл из «Спартака». Но я в хорошей форме, иногда поигрываю в футбол в Нигерии. Никогда не забрасываю своё тело, ха-ха!

– После окончания карьеры прибавили в весе?
– А я даже не знаю, какой у меня сейчас вес. Может, 100 кг, может, 96. Но я же вообще большой сам по себе. Я в хорошей форме, серьёзно.

– Больше всего голов вы забили за «Спартак». Главная команда в вашей карьере?
– Нельзя говорить, что один клуб важнее других. Но для меня действительно важен «Спартак». Если меня о чём-то спрашивают, то я всегда готов помочь. Тем более «Спартак» помог мне в непростой ситуации.

Так сейчас выглядит экс-форвард «Спартака»

Так сейчас выглядит экс-форвард «Спартака»

Фото: Из личного архива Эменике

– Вы говорите о вашем трансфере из Стамбула в Москву, после того как оказались там в тюрьме?
– Да, три-четыре дня провёл там. Оказался там ни за что.

– Вы не сыграли против «Фенербахче»…
– Да! После этого «Фенербахче» хотел, чтобы я остался, но я отказался. Мысленно я не был в порядке – мне нужно было поменять команду. У меня было на руках два предложения – от «Рубина» и «Спартака». Я позвонил Чиди Одиа из ЦСКА, спросил его мнение. Он сказал переходить в «Спартак», потому что это большой и уважаемый клуб. И я ни разу не пожалел о своём выборе! Изначально разное слышал о России, но, когда приехал, встретил доброжелательных людей. Мой опыт – такой, поэтому и рад вернуться.

Эменике не единственный нигериец в истории «Спартака»:
Укусивший директора и «форвард-Людоед». Вау-истории нигерийцев в «Спартаке»
Укусивший директора и «форвард-Людоед». Вау-истории нигерийцев в «Спартаке»

– В «Спартаке» была мощная конкуренция в атаке: вы, Веллитон, Ари, Дзюба.
– Кстати, когда Дзюба переходил в турецкий чемпионат, спрашивали и моё мнение. Узнавали, какой он человек.

– Вы знаете спортивного директора «Аданы»?
– В Турции все меня знают. Я сказал, что Артём – отличный выбор. Рассказал несколько хороших вещей о нём. Мы хорошо общались в «Спартаке». Рекомендовал им Дзюбу – он хороший парень.

Эммануэль Эменике и Артём Дзюба

Эммануэль Эменике и Артём Дзюба

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

– Самая невероятная вещь, которая с вами случалась в России?
– Удаление с «Зенитом». Правда, ещё была красная в матче с «Динамо», когда фанаты скандировали про меня. А я был молод и среагировал – показал средний палец. Но самое странное, безусловно, то решение судьи в матче с «Зенитом». Я просто похлопал себя по руке – жест, который видел у Это’О в Лиге чемпионов. Был удивлён, что меня удалили.

– Чем запомнился Карпин?
– У меня был период, когда не забивал шесть-семь матчей. Он никогда не сдавался и верил в меня, ставил в состав. Общался со мной, поддерживал. Говорил, что всё получится, и этот важный гол пришёл в нужный момент – я забил ЦСКА в дерби. Так что Карпина очень уважаю. Большой мужик. Вообще не могу вспомнить неприятных моментов с Карпиным.

– Говорят, он жёстко штрафовал за лишний вес. 300 лишних граммов – $ 300.
– Было такое. Помню, я как-то раз приехал с лишним весом, и он сказал, что оштрафует меня. Но, кажется, в первой же игре я забил один или два мяча. После этого он меня не стал штрафовать, ха-ха. Хотя в целом понимаю желание тренера. Дисциплина реально важна.

После скандального удаления Эменике поддержала вся команда

После скандального удаления Эменике поддержала вся команда

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

– С кем было тяжелее всего найти общий язык в «Спартаке»?
– С Макгиди, ха-ха! У него тоже родной язык английский, но его было невозможно понять. Мне потребовался год, чтобы разобрать, что говорит Эйден. Это было забавно. Вообще, знаете, сейчас вспоминаю это всё… Время в «Спартаке» реально было одним из лучших в моей карьере. Не из-за Макгиди, конечно, а вообще по тому, как ко мне относились.

– Не поверю, что совсем никаких сложностей в России у вас не было.
– Единственный момент – когда Эмери назначили главным тренером. Он не ставил меня в состав, однако у каждого тренера свой стиль. Само собой, это его решение. Причины он мне не объяснял, но нет проблем. У нас хорошие отношения. Мы потом виделись, когда «Фенербахче» проводил товарищеский матч с его «Севильей». Хорошо пообщались.

– Что у вас осталось на память о «Спартаке»?
– Фотографии с тех времён. У меня целый альбом дома.

Эммануэль Эменике после хет-трика в ворота «Локомотива»

Эммануэль Эменике после хет-трика в ворота «Локомотива»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– После ухода из «Спартака» к вам был интерес со стороны других российских клубов?
– Такой возможности не было.

– Были новости, что после «Олимпиакоса» вами интересовался ЦСКА.
– Я слышал об этом, но не знаю, насколько там всерьёз было. В любом случае я играл за «Спартак» и не стал бы выступать за ЦСКА. Был ли там реальный интерес – не знаю, и это не имеет значения. Это было бы невозможно.

– Это правда, что в Греции ваш дом ограбили?
– Да. Меня заблокировали на улице, а я не хотел быть застреленным. Они принесли оружие. Забрали все мои часы, одежду – всё, что было у меня дома. Деньги, само собой. Там € 50 тысяч. Как мне объяснили потом, в таких ситуациях обращаться там в полицию – это просто напрасно тратить время. Никого не нашли. Такова жизнь. Меня напугали так, что я ушёл из команды.

– Почему вы потом закончили карьеру всего в 32 года?
– У меня была травма. Потребовалась операция. И я не захотел больше пересиливать себя. Тем более занялся бизнесом. Я же родился в семье бизнесменов. Родители занимались производством одежды. Я хотел начать своё дело.

Год назад дом Эменике поразил всех:
Бывшая звезда «Спартака» теперь живёт в золоте! Вы будете в шоке от дома Эменике
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Бывшая звезда «Спартака» теперь живёт в золоте! Вы будете в шоке от дома Эменике

– Знаю футболистов, которые за время карьеры прожигали все свои деньги.
– Да, не у всех есть бизнес-менталитет. У меня он есть – благодаря моей семье.

– Вы открыли свой отель, который называется «EE29».
– Да, 29 – это мой счастливый номер. Он у меня был с детства – почти во всех командах его брал.

– При этом отель премиум-класса — в Оверри, далеко не в самом крупном городе Нигерии. Почему именно там?
– Потому что я там жил и хорошо знаю это место. Это город, в который едут, чтобы хорошо провести время.

Отель экс-нападающего «Спартака»

Отель экс-нападающего «Спартака»

Фото: EE 29 Hotel & Suites

– Сколько денег ушло на строительство отеля?
– Я точно не помню. Что-то в районе € 1,8-1,9 млн. Вообще, у меня есть разные проекты. Построил больницу в родном городе.

– Просто здание или ещё обеспечили оборудованием?
– С оборудованием. Туда можно будет обращаться с любыми заболеваниями, но откроется больница только в декабре. Сейчас ещё занялся футбольной академией. Я стараюсь постепенно развивать разные проекты.

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