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Даме Н’Дойе: хотел бы увидеть Владимира Путина, лично поговорить

Даме Н’Дойе: хотел бы увидеть Владимира Путина, лично поговорить
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Бывший нападающий «Локомотива» Даме Н’Дойе рассказал о желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

«Задавали ли знакомые вопрос про Владимира Путина? Да! У меня все спрашивали: «А ты друг Путина?», «Ты видел его?», «Какой он в жизни?». Я хотел бы увидеть вашего президента, лично поговорить.

Какой вопрос задал бы Владимиру Путину? Мне было бы интересно задать ему много вопросов. Я очень хочу с ним встретиться, мне нужна эта встреча. Было бы очень интересно для меня.

Я ему задал бы не один вопрос, а минимум десять. Например, про футбол. Я не буду сейчас рассказывать всё, только ему при личной встрече. Если увижу его вживую, всё задам, как вы мне сейчас задаёте вопросы, а потом оповещу вас, как у нас прошла встреча. У меня очень интересные вопросы к нему.

Могу обратиться к нему прямо сейчас? Здравствуйте, мистер президент, мне очень нужна встреча c вами, хочу поговорить, обсудить некоторые темы. Мне нужно обязательно с вами поговорить», — приводит слова Н’Дойе «РБ Спорт».

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