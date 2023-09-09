Даме Н'Дойе: в России нет игрока лучше, чем Дзюба

Бывший нападающий московского «Локомотива» Даме Н'Дойе назвал форварда железнодорожников Артёма Дзюбу лучшим футболистом России.

«В России нет игрока лучше, чем Дзюба. Он просто лучший – сильный, высокий форвард. Он забивной нападающий – что ещё нужно футболисту?

В Сеть попали видео, как он мастурбировал на камеру? Он сумасшедший, ха-ха! Я с ним никогда не общался, играл только на поле против него. Футболист он хороший, конечно, но очень ленивый!

Все высокие футболисты ленивые, даже я. Нам сложно бегать туда-сюда, делать рывки, сами понимаете», — приводит слова Н'Дойе «РБ Спорт».

Даме Н'Дойе выступал за «Локомотив» с 2012 по 2014 год. В составе железнодорожников он стал бронзовым призёром чемпионата России (2013/2014).