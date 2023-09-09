«Манчестер Сити» в начале лета интересовался защитником «Барселоны» Бальде

«Манчестер Сити» мог подписать защитника «Барселоны» Алекса Бальде в прошедшее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, каталонский клуб не вступал с «горожанами» в переговоры, так как представители испанского клуба всегда считали Бальде неприкосновенным игроком.

В сезоне-2022/2023 Бальде провёл 44 матча за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и шестью результативными передачами. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Барселоны» к вингеру «Наполи» Хвиче Кварацхелии.