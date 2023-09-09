«Барселона» хочет приобрести Кварацхелию летом 2024 года

Испанская «Барселона» рассматривает возможность подписания полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в следующее летнее трансферное окно, сообщает El Nacional.
По информации источника, в руководстве «Барселоны» уверены, что решили большую часть своих финансовых проблем, и надеются получить деньги, необходимые для покупки 22-летнего атакующего полузащитника. В ближайшие несколько месяцев каталонцы будут внимательно следить за грузинским футболистом. Сине-гранатовые уверены, что у Хвичи есть потенциал стать одним из лучших игроков на планете.
В сезоне-2022/2023 Кварацхелия провёл 43 матча за «Наполи» во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 14 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 85 млн.
- 9 сентября 2023
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