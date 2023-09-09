Станислав Черчесов рассказал, каким игроком ему запомнился Илья Цымбаларь

Бывший футболист московского «Спартака» Станислав Черчесов поделился воспоминаниями об Илье Цымбаларе.

«Илья Цымбаларь запомнился партнёром, другом, нестандартным футболистом. Он был отличным, великолепным парнем. Если такой есть в команде, это всегда бонус для неё», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Илья Цымбаларь — шестикратный чемпион России в составе «Спартака». Он ушёл из жизни 28 декабря 2013 года в возрасте 44 лет.

Сегодня, 9 сентября, состоялся матч памяти Ильи Цымбаларя. Место на тренерском мостике «Спартака» заняли Олег Романцев и Станислав Черчесов, сборную мира возглавил Массимо Каррера. Легенды «Спартака» победили сборную мира со счётом 2:1. В составе красно-белых голами отметились защитник Андрей Ещенко и нападающий Роман Павлюченко. За сборную мира единственный мяч забил Максим Ромащенко.