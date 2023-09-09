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Станислав Черчесов рассказал, каким игроком ему запомнился Илья Цымбаларь

Станислав Черчесов рассказал, каким игроком ему запомнился Илья Цымбаларь
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Бывший футболист московского «Спартака» Станислав Черчесов поделился воспоминаниями об Илье Цымбаларе.

«Илья Цымбаларь запомнился партнёром, другом, нестандартным футболистом. Он был отличным, великолепным парнем. Если такой есть в команде, это всегда бонус для неё», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Илья Цымбаларь — шестикратный чемпион России в составе «Спартака». Он ушёл из жизни 28 декабря 2013 года в возрасте 44 лет.

Сегодня, 9 сентября, состоялся матч памяти Ильи Цымбаларя. Место на тренерском мостике «Спартака» заняли Олег Романцев и Станислав Черчесов, сборную мира возглавил Массимо Каррера. Легенды «Спартака» победили сборную мира со счётом 2:1. В составе красно-белых голами отметились защитник Андрей Ещенко и нападающий Роман Павлюченко. За сборную мира единственный мяч забил Максим Ромащенко.

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