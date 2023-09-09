Сёмин — о матче легенд: хорошо, что отдали память Цымбаларю. Он заслужил

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин высказался по поводу матча между легендами «Спартака» и сборной мира, посвящённого памяти Ильи Цымбаларя.

«Хорошо, что мы отдали память Илье. Он это заслуживает. Он был футболистом высочайшего уровня. «Спартак» и федерация в этом плане молодцы!» — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, матч памяти Цымбаларя проходит сегодня, 9 сентября, на домашней арене «Спартака» «Открытие Банк Арена» в Москве. Встреча началась в 19:00 мск. Место на тренерском мостике «Спартака» заняли Олег Романцев и Станислав Черчесов, сборную мира возглавил Массимо Каррера. Илья Цымбаларь — шестикратный чемпион России в составе «Спартака». Он ушёл из жизни 28 декабря 2013 года в возрасте 44 лет.