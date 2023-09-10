Моуринью заинтересован в приобретении футболиста «Фрайбурга»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью лично заинтересован в том, чтобы итальянский клуб приобрёл полузащитника «Фрайбурга» Роланда Шаллаи. Об этом информирует Sport Bild.

Сообщается, что португальский тренер настаивает на том, чтобы «волки» осуществили трансфер Шаллаи в ближайшее трансферное окно. Уже начались соответствующие переговоры.

Напомним, венгерский полузащитник выступает за «Фрайбург» с 2018 года. За это время Шаллаи принял участие в 112 матчах Бундеслиги, в которых отметился 18 голами и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

После трёх туров Серии А команда Моуринью набрала одно очко и на текущий момент занимает 18-е место в турнирной таблице.