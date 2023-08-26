Моуринью: мы не можем прийти в клуб и купить игрока, который провёл великолепный сезон

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью заявил, что клуб не может позволить себе покупать игроков на пике.

«В прошлом году мы подписали Дибалу, потому что многие сомневались в его физическом состоянии. Мы не можем прийти в клуб и купить игрока, который провёл великолепный сезон. Мы должны адаптироваться к рискам, которые имеем. Люди должны это понимать.

Если бы у Саншеса не было столько травм, он был бы основным игроком «ПСЖ» и не перешёл бы в «Рому».

Мы стали экспертами, которые работают с игроками с потенциалом, чтобы дать им стабильность для возвращения на тот уровень, который они имели. Это наша реальность», — приводит слова Жозе Моуринью Tribal Football.

Ранее сообщалось, что «Рома» близка к трансферу Сердара Азмуна.