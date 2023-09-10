«Брайтон» привлёк фанов Тейлор Свифт, чтобы помочь Митоме стать игроком месяца в АПЛ

Клуб английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» продемонстрировал решительный настрой на то, чтобы помочь своему футболисту Каору Митоме завоевать звание игрока месяца в АПЛ и победить в номинации «Гол месяца». На странице клуба в «твиттере» пресс-служба «чаек» сообщила, что японец является поклонником певицы Тейлор Свифт, призвав её фанатов голосовать за полузащитника.

«Знаете ли вы, что Каору Митома – большой поклонник Тейлор Свифт? Из новостей, совершенно не связанных с этим — он также номинирован на звание «Игрок месяца в АПЛ» и «Гол месяца в АПЛ». Голосуйте здесь!» – написала пресс-служба «Брайтона», проставив соответствующие тэги и ссылки.

Дело в том, что ранее фанаты Свифт оказали внушительное влияние на голосование по определению лучшего молодого игрока мира, поддержав футболиста сборной Англии и мадридского «Реала» Джуда Беллингема. У Беллингема долгое время было только 30% голосов, он уступал фавориту — Алексу Бальде. Так продолжалось до тех пор, пока не всплыл старый комментарий футболиста «Барселоны», в котором он признался, что ему не нравится музыка Свифт. Кто-то тут же призвал армию поклонников певицы мобилизоваться и голосовать за Беллингема. Этот призыв собрал около 7 тысяч репостов и больше 30 тыс. лайков. В итоге Джуд набрал ошеломляющие 89%, выиграв голосование.

Напомним, Митома забил один гол и отдал три результативные передачи в четырёх матчах августа в чемпионате Англии. Другими номинантами на престижную награду «Игрок месяца в АПЛ» являются Тайво Авонийи, Джаррод Боуэн, Джеймс Мэддисон, Брайан Мбемо и Родри.