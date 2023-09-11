Экс-директор «Локомотива» Рангник не возглавит сборную Германии

Бывший директор «Локомотива», а ныне главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник заявил, что не возглавит национальную команду Германии.

«Никаких шансов на это. 14 месяцев назад я принял решение возглавить сборную Австрии, подготовить команду к отбору на Евро-2024 и сыграть там важную роль. Всё остальное для меня — не тема для обсуждения», — приводит слова Рангника известный инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Напомним, вчера, 10 сентября, Немецкий футбольный союз (DFB) уволил Ханс-Дитера Флика с поста главного тренера сборной. Временно исполнять обязанности тренера будет спортивный директор сборной Руди Фёллер. Под руководством Флика сборная Германии гипотетически набирала только 1,72 очка за игру (12 побед в 25 матчах), хуже бундестим выступала только под руководством Эриха Риббека (1,50).