Экс-директор «Локомотива» Рангник не возглавит сборную Германии

Бывший директор «Локомотива», а ныне главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник заявил, что не возглавит национальную команду Германии.
«Никаких шансов на это. 14 месяцев назад я принял решение возглавить сборную Австрии, подготовить команду к отбору на Евро-2024 и сыграть там важную роль. Всё остальное для меня — не тема для обсуждения», — приводит слова Рангника известный инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.
Напомним, вчера, 10 сентября, Немецкий футбольный союз (DFB) уволил Ханс-Дитера Флика с поста главного тренера сборной. Временно исполнять обязанности тренера будет спортивный директор сборной Руди Фёллер. Под руководством Флика сборная Германии гипотетически набирала только 1,72 очка за игру (12 побед в 25 матчах), хуже бундестим выступала только под руководством Эриха Риббека (1,50).
- 11 сентября 2023
-
16:00
-
16:00
-
15:58
-
15:48
-
15:47
-
15:41
-
15:40
-
15:38
-
15:20
-
15:06
-
15:02
-
15:00
-
15:00
-
14:44
-
14:28
-
14:25
-
14:23
-
14:09
-
14:02
-
14:00
-
13:40
-
13:21
-
13:07
-
13:03
-
12:43
-
12:39
-
12:31
-
12:09
-
12:06
-
11:46
-
11:24
-
11:10
-
11:05
-
11:02
-
10:49