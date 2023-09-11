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«Абсолютно заслуженная победа». Талалаев — о матче «Химок» с «Арсеналом»

«Абсолютно заслуженная победа». Талалаев — о матче «Химок» с «Арсеналом»
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Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал победу в матче 9-го тура Мелбет Первой лиги с тульским «Арсеналом» (2:0).

«Сегодня у соперника были моменты, но я считаю, что по остроте и игре мы были ближе к победе и третьему голу. Абсолютно заслуженная победа команды. Похвалил ребят, потому что сложно было держать концентрацию, мы только ищем взаимодействия друг с другом. Мне понравилось, как команда играла в обороне, а в атаке надо прибавлять», — приводит слова Талалаева пресс-служба «Химок».

«Химки» занимают восьмое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 14 очков после девяти матчей. «Арсенал» находится на 15-й строчке, заработав 10 очков. Лидирует «Алания» (20).

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