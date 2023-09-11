«Химки» обыграли тульский «Арсенал» в матче 9-го тура Первой лиги

Завершился матч 9-го тура Мелбет Первой лиги между тульским «Арсеналом» и подмосковными «Химками». Встреча прошла на стадионе «Арсенал» в Туле. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым из Москвы. «Химки» одержали победу над тульским клубом со счётом 2:0.

Первый мяч был забит на 27-й минуте, когда полузащитник подмосковной команды Хетаг Хосонов реализовал пенальти. Ближе к концовке матча, а именно на 84-й минуте, нападающий Олег Исаенко удвоил преимущество «Химок» и установил окончательный счёт встречи.

По итогам прошедшей встречи «Химки» поднялись на седьмое место в турнирной таблице второго российского дивизиона, набрав 14 очков. «Арсенал» находится на 13-й позиции с 10 очками.