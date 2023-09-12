Волков: Карпин сказал, это всего лишь Катар. Представьте, что с нами могут делать другие

Защитник «Краснодара» и сборной России Сергей Волков рассказал о первых словах тренера Валерия Карпина после матча с Катаром.

«Я считаю, что физическая готовность сегодня сказалась. Сегодня Валерий Георгиевич в раздевалке сказал, что это была всего лишь сборная Катара. Представьте, с какой интенсивностью играют другие сборные, что они могут делать с нами, если не будем работать над собой», – передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Напомним, сегодня, 12 сентября, состоялся товарищеский матч, в котором встречались сборная Катара и национальная команда России. Матч завершился вничью со счётом 1:1. В первом тайме соперники не отметились взятием ворот. На 70-й минуте Катар вышел вперёд благодаря голу нападающего Ахмеда Алаа. На 90-й минуте сборная России смогла сравнять счёт. Отличился защитник Александр Солдатенков с передачи Максима Глушенкова — 1:1.