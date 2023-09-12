Чалов: пример Головина вдохновляет всех. Ребята слушают его с большим воодушевлением

Нападающий сборной России Фёдор Чалов рассказал, какое влияние на команду оказывает Александр Головин.

«Удалось хорошо пообщаться с Головиным за эти 10 дней. Он много чего интересного рассказывает. Мы все с ребятами с большим воодушевлением слушаем его. Пример Головина вдохновляет всех!» – передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Напомним, несколько минут назад завершился товарищеский матч, в котором встречались сборная Катара и национальная команда России. Матч закончился вничью со счётом 1:1.

Александр Головин стал игроком «Монако» в 2018 году после перехода из московского ЦСКА за € 30 млн. За монегасков футболист провёл 180 матчей во всех официальных турнирах, отметился 26 забитыми мячами и 33 результативными передачами.