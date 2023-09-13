Ромеро отреагировал на то, что Месси назвал его лучшим защитником мира

Футболист «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро высказался о том, что нападающий «Интер Майами» Лионель Месси назвал его лучшим защитником мира.
«Я не ожидал. Никогда не забуду его слов. Я всегда стараюсь воспользоваться шансом, предоставленным тренером. Партнёры тепло принимают меня в сборной, всецело доверяют мне, и я стараюсь отвечать взаимностью. Очень рад и благодарен всем им», – приводит слова Ромеро Mundo Deportivo.
В нынешнем сезоне 25-летний Кристиан Ромеро провёл четыре матча в АПЛ в составе «Тоттенхэма» и забил два гола. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 60 млн.
13 сентября завершился отборочный матч чемпионата мира — 2026, в котором Боливия принимала Аргентину на стадионе «Эрнандо Силес» в Ла-Пасе. Гости одержали победу со счётом 3:0.
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