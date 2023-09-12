Лионель Месси назвал лучшего защитника в мире
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Капитан и нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси назвал лучшего защитника в мире.
«Я думаю, что на данный момент Кристиан Ромеро – лучший защитник в мире. Он играл очень хорошо с Эквадором и, на мой взгляд, был лучшим игроком матча. Его присутствие в обороне – лучшее, что может со мной случиться.
Он всегда призывает меня идти вперёд, потому что всегда хочет играть один на один со своим соперником. Я привык не оглядываться назад, и это очень хорошо для атакующего игрока», – приводит слова Месси Sport Bible со ссылкой на Telemundo.
В нынешнем сезоне 25-летний Кристиан Ромеро провёл четыре матча в АПЛ в составе «Тоттенхэма» и забил два гола. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 60 млн.
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