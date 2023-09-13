Бразилия вырвала победу на последней минуте матча с Перу

Сегодня, 13 сентября сборная Бразилии в гостях обыграла сборную Перу во втором туре отборочного турнира Чемпионата мира — 2026 в зоне Южной Америки. Встреча завершился со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 90 минуте забил защитник Маркиньос с передачи Неймара.

В первом туре сборная Бразилии обыграла сборной Боливии с разгромным счетом 5:1. Перу сыграла вничью с Парагваем (0:0). По итогу двух туров бразильцы занимают первое место с шестью очками. Перу расположилось на шестой строчке с одним очком.



Всего в отборе на Чемпионат мира участвует 10 стран. Первые шесть по итогам двух кругов попадут в финальную часть турнира, седьмое место сыграет в межконтинентальном плей-офф.



Чемпионат мира – 2026 пройдет в США, Мексике и Канаде. В турнире примет участие 48 сборных, которые сыграют в 16 городах.



Прошлый ЧМ – 2022 проходил в Катаре. По итогам турнира победителем стала сборная Аргентины, обыгравшая в финале Францую со счетом 3:3 (4:2 – по пенальти).