Деку — о трансферах Канселу и Феликса: у нас нет права выкупа этих футболистов

Новый спортивный директор «Барселоны» Деку рассказал о контрактах футболистов Жоау Канселу и Жоау Феликса, которые минувшим летом перешли в каталонский клуб на правах аренды.

«Ни контракт Канселу, ни контракт Жоау Феликса не предусматривает опцию выкупа. Это обычная аренда сроком на один год. Если они хорошо себя проявят, то мы постараемся оставить их в клубе, но на текущий момент они просто арендованы.

Если говорить более детально о Феликсе, то мы приложили все усилия, чтобы он приехал. Однако я не могу рассказывать вам обо всех деталях контрактов игроков, так как Ла Лига иногда вменяет в вину разные вещи. Нечто подобное произошло с Дани Алвесом», — приводит слова Деку Mundo Deportivo.

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