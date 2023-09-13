«Динамо-Брянск», «Луки-Энергия» и «Леон Сатурн» вышли в 1/32 Кубка России

Сегодня, 13 сентября, завершились очередные матчи 1/64 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

В Брянске местное «Динамо» принимало Калугу. Основное время игры завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти динамовцы смогли реализовать все свои удары. Последним ударов в серии стала попытка полузащитника «Калуги» Евгения Игнатовича, которая не имела успеха. «Динамо-Брянск» проходит дальше — 0:0 (пен. 5:4).

В другом матче футбольный клуб «Луки-Энергия» играл с санкт-петербургским «Динамо». Командам также пришлось выявлять победителя в серии пенальти. Точнее оказались игроки хозяев поля, реализовавшие пять из семи ударов. Динамовцы смогли забить лишь четыре удара. Итоговый счёт — 0:0 (пен. 5:4).

В ещё одной встрече подмосковный «Леон Сатурн» принимал на своём поле «Химик-Август». В основное время игры голов забито не было. В серии одиннадцатиметровых ударов удачливее оказались футболисты клуба из Раменского (пен. 3:1).