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«Динамо-Брянск», «Луки-Энергия» и «Леон Сатурн» вышли в 1/32 Кубка России

«Динамо-Брянск», «Луки-Энергия» и «Леон Сатурн» вышли в 1/32 Кубка России
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Сегодня, 13 сентября, завершились очередные матчи 1/64 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

В Брянске местное «Динамо» принимало Калугу. Основное время игры завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти динамовцы смогли реализовать все свои удары. Последним ударов в серии стала попытка полузащитника «Калуги» Евгения Игнатовича, которая не имела успеха. «Динамо-Брянск» проходит дальше — 0:0 (пен. 5:4).

Фонбет Кубок России . 1/64 финала
13 сентября 2023, среда. 18:00 МСК
Динамо-Брянск
Брянск
Окончен
0 : 0
5 : 4
Калуга
Калуга

В другом матче футбольный клуб «Луки-Энергия» играл с санкт-петербургским «Динамо». Командам также пришлось выявлять победителя в серии пенальти. Точнее оказались игроки хозяев поля, реализовавшие пять из семи ударов. Динамовцы смогли забить лишь четыре удара. Итоговый счёт — 0:0 (пен. 5:4).

Фонбет Кубок России . 1/64 финала
13 сентября 2023, среда. 18:30 МСК
Луки-Энергия
Великие Луки
Окончен
0 : 0
5 : 4
Динамо СПб
Санкт-Петербург

В ещё одной встрече подмосковный «Леон Сатурн» принимал на своём поле «Химик-Август». В основное время игры голов забито не было. В серии одиннадцатиметровых ударов удачливее оказались футболисты клуба из Раменского (пен. 3:1).

Фонбет Кубок России . 1/64 финала
13 сентября 2023, среда. 19:00 МСК
Леон Сатурн
Раменское
Окончен
0 : 0
3 : 1
Химик-Август
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