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Полузащитник «Зенита» Мостовой рассказал, когда вернётся на поле после травмы

Полузащитник «Зенита» Мостовой рассказал, когда вернётся на поле после травмы
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой назвал примерные сроки своего возвращения на поле после травмы. Футболист вернётся в общую группу не раньше чем через две недели.

«Надеюсь, две недели. Может, больше», — написал Мостовой в своем телеграм-канале, отвечая на вопрос подписчика.

Фото: Скриншот из телеграм-канала Мостового

Напомним, 25-летний Андрей Мостовой получил травму в первом тайме товарищеского матча с иранским «Сепаханом», который состоялся 7 сентября и завершился победой россиян со счётом 4:1. Был риск рецидива травмы бедра, из-за которой Мостовой пропустил пять матчей в августе, однако характер травмы оказался менее серьёзным.

В сезоне-2023/2024 Мостовой провёл за «Зенит» шесть матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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