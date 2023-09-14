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Трансферы РПЛ в последний день трансферного окна — 2023/2024: «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар», онлайн

Последний день трансферного окна в РПЛ! Кого купят топ-клубы? LIVE
Кирилл Закатченко Константин Кринский
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Последний день трансферного окна в РПЛ! LIVE
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Несколько сделок могут совершиться в самый последний момент.

Сегодня, 14 сентября, в 23:59 по московскому времени закроется летнее трансферное окно в России. Чтобы не пропустить самые важные подписания и оставаться в курсе событий в этот период, следите за нашим онлайном.

А ещё можно почитать, кого могут приобрести участники РПЛ на флажке.

Акцентируемся на грандах:
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Кстати, кому, по-вашему, ещё необходимы новички? И на какие позиции? Пишите в комментариях!

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