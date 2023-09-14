Последний день трансферного окна в РПЛ! Кого купят топ-клубы? LIVE
Поделиться
Несколько сделок могут совершиться в самый последний момент.
Сегодня, 14 сентября, в 23:59 по московскому времени закроется летнее трансферное окно в России. Чтобы не пропустить самые важные подписания и оставаться в курсе событий в этот период, следите за нашим онлайном.
А ещё можно почитать, кого могут приобрести участники РПЛ на флажке.
Акцентируемся на грандах:
Кстати, кому, по-вашему, ещё необходимы новички? И на какие позиции? Пишите в комментариях!
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
Комментарии
- 14 сентября 2023
-
01:21
-
00:59
-
00:54
-
00:52
-
00:38
-
00:24
-
00:24
-
00:16
- 13 сентября 2023
-
23:53
-
23:52
-
23:50
-
23:38
-
23:38
-
23:28
-
23:27
-
23:17
-
23:10
-
22:59
-
22:49
-
22:37
-
22:36
-
22:36
-
22:23
-
22:22
-
22:18
-
22:08
-
22:03
-
21:59
-
21:53
-
21:49
-
21:33
-
21:17
-
21:14
-
21:06
-
21:03
Партнерский контент