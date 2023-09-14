Несколько сделок могут совершиться в самый последний момент.

Последний день трансферного окна в РПЛ! Кого купят топ-клубы? LIVE

Сегодня, 14 сентября, в 23:59 по московскому времени закроется летнее трансферное окно в России. Чтобы не пропустить самые важные подписания и оставаться в курсе событий в этот период, следите за нашим онлайном.

А ещё можно почитать, кого могут приобрести участники РПЛ на флажке.

Кстати, кому, по-вашему, ещё необходимы новички? И на какие позиции? Пишите в комментариях!

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.