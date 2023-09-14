«Зенит» отзаявил Александра Ерохина
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин был удалён из заявки клуба на сезон.
Сегодня, 14 сентября, 33-летний футболист появился в списке «отзаявок» на сайте Российской Премьер-Лиги.
Действующий контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до конца нынешнего сезона. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 700 тысяч.
Напомним, Александр Ерохин выступает за «Зенит» с июля 2017 года. В составе команды из Санкт-Петербурга россиянин стал пятикратным чемпионом России по футболу, один раз выиграл Кубок России и четыре раза побеждал в Суперкубке России.
За свою карьеру Ерохин успел поиграть за молдавский «Шериф», «Краснодар», «СКА-Хабаровск», «Урал» и «Ростов».
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