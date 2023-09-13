Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Барселона намерена побороться за Эрлинга Холанда в 2025 году

Барселона намерена побороться за Эрлинга Холанда в 2025 году
Аудио-версия:
Комментарии

«Барселона» намерена оказать «Манчестер Сити» серьёзную борьбу за подписание нападающего «горожан» Эрлинга Холанда. Об этом сообщает 90min.

По информации источника, в силу специфики контракта норвежского футболиста летом 2025 года его трансферная стоимость будет существенно ниже, чем она есть на текущий момент, а также будет являться фиксированный и составит порядка € 175 млн. Сообщается, что именно эти обстоятельства заставляют каталонский клуб всерьёз рассчитывать на то, что они смогут подписать Холанда. Однако «Манчестер Сити» приложит все усилия для того, чтобы сохранить своего лучшего нападающего.

Напомним, в нынешнем сезоне принял участие в четырёх матчах чемпионата Англии, в которых отметился шестью голами и одной результативной передачей.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Материалы по теме
«Барселона» близка к продлению контрактов с Ламином Ямалом и Алексом Бальде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android