Барселона намерена побороться за Эрлинга Холанда в 2025 году

«Барселона» намерена оказать «Манчестер Сити» серьёзную борьбу за подписание нападающего «горожан» Эрлинга Холанда. Об этом сообщает 90min.

По информации источника, в силу специфики контракта норвежского футболиста летом 2025 года его трансферная стоимость будет существенно ниже, чем она есть на текущий момент, а также будет являться фиксированный и составит порядка € 175 млн. Сообщается, что именно эти обстоятельства заставляют каталонский клуб всерьёз рассчитывать на то, что они смогут подписать Холанда. Однако «Манчестер Сити» приложит все усилия для того, чтобы сохранить своего лучшего нападающего.

Напомним, в нынешнем сезоне принял участие в четырёх матчах чемпионата Англии, в которых отметился шестью голами и одной результативной передачей.

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