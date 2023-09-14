Червиченко: сначала показалось, «Спартак» угадал с Бонгонда. Но его хватило на четыре игры

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об успехах новичков красно-белых, присоединившихся к московской команде в летнее трансферное окно.
«Удивительных трансферов, в положительном смысле слова, я пока не видел, чтобы прям кто-то купил что-то волшебное. Поначалу показалось, что «Спартак» очень хорошо угадал с Бонгонда. Но его хватило на матча четыре, пока больше не удивляет. Может быть, покажет ещё что-то хорошее.
Вполне возможно, что «Спартак» сделал хорошие приобретения. По Бонгонда видно, что деньги уже не на ветер — польза есть. Защитник Рябчук вроде бы ничего. Бабич — здоровый, уже забил. Мне кажется, что сыграется с Джикией и будет неплохо смотреться. Сами по себе приобретения неплохие, но как сбалансирует всё это Абаскаль — непонятно. У него в голове что-то такое, что он только сам про себя знает.
Армейцы умудрились в хорошем смысле слова где-то обхитрить или обмануть и «Динамо», и «Спартак». Потому что ни Карраскаль, ни Медина не стоят тех денег, за которые ушли. И не показывают за эти деньги ничего интересного.
Во всей этой истории мне непонятно одно: почему покупается так много иностранцев при ситуации, где любой из них может повернуться и уйти? Ситуация с гадёнышем Норманном, да и попытки Изидора покинуть «Локомотив»… Все эти покупки — рисковые трансферы. Но наши клубы продолжают тратить огромные деньги. Если ещё посмотреть курс рубля — покупки кажутся безумными», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 14 сентября 2023
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