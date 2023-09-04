Червиченко: отъезд Изидора из «Локомотива» — обычная ситуация правового беспредела

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался по поводу самовольного отъезда игрока «Локомотива» Вильсона Изидора.
«Обычная ситуация правового беспредела, который происходит с нашей страной. Повлиять на эту ситуацию и изменить мы пока что никак не можем. Единственная возможность «Локомотива» — судиться через европейские инстанции, что пока, как дохлой лошади припарка, ничего не даст.
Потом политическая ситуация поменяется, и можно будет всё выбрасывать на стол в стиле наших европейских партнёров, которые вспоминают вещи столетней давности. Можно будет предъявлять ФИФА и УЕФА, конкретным клубам и конкретным персонажам, как Изидор.
При соблюдении всех юридических формальностей потом можно будет возвращать своё. Что нам мешает сейчас оформлять правильную форму юридических претензий? Пока что только бюрократией и набором решений на будущее можно выходить из этой проблемы», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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