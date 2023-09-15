Диего Симеоне рассказал, кого считает лучшим футболистом в мире

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, кто, по его мнению, является лучшим футболистом в мире.

«Месси, он стал чемпионом мира. Что ещё он должен выиграть, чтобы и дальше оставаться лучшим в мире?» — приводит слова Симеоне Relevo.

Аргентинский футболист стал игроком «Интер Майами» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне Месси принял участие в десяти матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов и три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Месси номинирован на «Золотой мяч» — 2023, а также на награду The Best Men’s Player по итогам 2023 года по версии ФИФА. Напомним, за свою карьеру Лионель Месси завоевал семь «Золотых мячей» и является рекордсменом по этому показателю.

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