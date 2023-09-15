Мартино рассказал об особенностях характера Месси

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино рассказал об особенностях характера нападающего Лионеля Месси.

«Месси был явно расстроен после нулевой ничей с «Нэшвиллом». Мне пришлось сказать ему: «Расслабься, мы не собираемся выигрывать каждую игру. Мы не можем допускать ничьих, но нам нужно продолжать искать способы роста». Месси был очень расстроен, словно мы проиграли игру. Мы всё ещё пытаемся найти себя, но он постоянно стремится к победе, и изменить этот менталитет очень сложно. Я бы никогда не хотел изменить этот менталитет. Именно это делает его лучше», — приводит слова Мартино The Athletic.

Напомним, Месси перешёл в «Интер Майами» в летнее трансферное окно. В нынешнем сезон он принял участие в 11 матчах, в которых забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.

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