Радимов: с новичками в составе «Динамо» будет смотреться совершенно по-другому

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ между «Динамо» и «Пари НН».
«Это будет очень тяжёлый матч, очень тяжёлый. В этой игре мы ждём на поле динамовских новичков в стартовом составе. Думаю, с ними команда будет смотреться совершенно по-другому. Нижний в последнее время показывает неплохие результаты, но всё равно их первостепенная задача — не попасть в зону стыков. Так что «Динамо», конечно, фаворит.
Да и если «Динамо» обыгрывает «Зенит» на выезде, то обязано побеждать дома «Пари НН», чтобы за что-то бороться. Хватило ли двух недель Личке, чтобы вписать новичков в состав? Думаю, для их футбола — вполне. Личка — умный тренер. А ещё физически сейчас «Динамо» должно быть готово очень хорошо, потому что нагрузки снизили, игровая практика у всех есть», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».
- 15 сентября 2023
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