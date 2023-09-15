Радимов: Карпин советовал брать пример с Головина и Миранчука, а не валить всем поголовно

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов прокомментировал слова наставника национальной команды Валерия Карпина, который посоветовал игрокам уезжать в Европу.
«Карпина можно понять — столько разъездов, сборная, клуб, новые футболисты… Конечно, человек может устать. Тут всё абсолютно логично. А его фразу об отъезде могли просто неправильно воспринять. Глядя на Головина и Миранчука, он и мог её произнести — мол, ребята, если хотите сильно прогрессировать, берите пример.
И ничего криминального я в этом не вижу. Действительно, если кто-то хочет выйти на уровень топ-клубов, то уехать туда из «Ростова» или «Спартака» гораздо сложнее, чем из хорошей европейской команды. Я думаю, он это имел в виду, а не то, что поголовно берите и валите из РПЛ. Конечно, нет», — приводит слова Радимова издание «РБ Спорт».
- 15 сентября 2023
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