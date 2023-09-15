Юрий Сёмин: ни одна из команд РПЛ не удивила меня трансферами
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Российский тренер Юрий Сёмин высказал мнение о работе клубов из чемпионата России во время трансферного периода. По словам специалиста, ни одна из команд Российской Премьер-Лиги его не удивила.
«Лучше всего в летнее трансферное окно усилилась та команда, которая в конце сезона выиграет чемпионство. Сейчас команды только усилились. В процессе мы посмотрим, хорошими и правильными ли были эти трансферы. Ни одна из команд РПЛ меня не удивила», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, 15 сентября в России официально закрылось летнее трансферное окно — 2023. Таким образом, новых игроков на сезон-2023/2024 клубы Российской Премьер-Лиги смогут заявить только 25 января 2024 года.
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