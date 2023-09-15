«Райо Вальекано» — «Алавес»: стали известны стартовые составы команд

Мадридский «Райо Вальекано» и «Алавес» объявили стартовые составы команд на матч 5-го тура испанской Ла Лиги, который сегодня, 15 сентября, пройдёт на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Виктором Гарсией Вердурой. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовый состав «Райо Вальекано»: Димитриевски, Эспино, Балиу, Лежён, Эрнандес, Лопес, Гарсия, де Фрутос, Мартин, Паласон, де Томас.

Стартовый состав «Алавеса»: Сивера, Горосабель, Марин, Дуарте, Абкар, Гевара, Бланко, Сола, Альдалур, Риоха, Кике.

После четырёх туров «Райо Вальекано» набрал шесть очков и на текущий момент идёт на 12-м месте в чемпионате Испании. В свою очередь, после четырёх игр Ла Лиги «Алавес» набрал шесть очков и расположился на 10-й строчке.

Команда Франсиско Родригеса находится не в лучшей форме, поскольку в двух предыдущих турах чемпионата уступила «Бетису» (0:1) и «Атлетико» (0:7). «Алавес» в 4-м туре Ла Лиги обыграл «Валенсию» со счётом 1:0.