«Райо Вальекано» — «Алавес»: текстовая онлайн-трансляция игры Ла Лиги начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 15 сентября, на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде состоится матч 5-го тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский «Райо Вальекано» сыграет с «Алавесом». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Виктором Гарсией Вердурой. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После четырёх туров «Райо Вальекано» набрал шесть очков и на текущий момент идёт на 12-м месте в чемпионате Испании. В свою очередь, после четырёх игр Ла Лиги «Алавес» набрал шесть очков и расположился на 10-й строчке.

Команда Франсиско Родригеса находится не в лучшей форме, поскольку в двух предыдущих турах чемпионата уступила «Бетису» (0:1) и «Атлетико» (0:7). «Алавес» в 4-м туре Ла Лиги обыграл «Валенсию» со счётом 1:0.