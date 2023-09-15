Хави — о «Сити», долго не выигрывавшем Лигу чемпионов: в «Барсе» не будут столько ждать

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал сравнение каталонского клуба с «Манчестер Сити» в контексте того, что сине-гранатовые долгое время не могут выиграть Лигу чемпионов, как и «горожане» до минувшего сезона.

«Здесь не такие терпеливые люди. У «Барселоны» нет ничего общего с «Манчестер Сити». И Гвардиола точно об этом знает, понимает уровень требований. Вы требуете от меня побед. Я понимаю, что победы – следствие хорошей игры, но в прошлом сезоне мы провели прекрасный матч с «Баварией» и проиграли со счётом 0:2. Тогда вы мне сказали, что главное – результат. Здесь не будут ждать столько, сколько ждут в других клубах», – приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Напомним, последний раз сине-гранатовые выигрывали Лигу чемпионов в 2015 году.

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