«Барселона» в ближайшие часы объявит о продлении контракта с Хави
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Главный тренер «Барселоны» Хави продлит контракт с каталонским клубом до 2025 года. Новое соглашение сторон будет подписано в ближайшие часы, информирует авторитетный инсайдер Николо Скира в своём «твиттере».
Напомним, Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года, подписав с командой контракт до лета 2024 года. Ранее Хави тренировал катарский клуб «Аль-Садд», в котором завершил игровую карьеру.
Нынешний контракт испанского специалиста с клубом истекает летом 2024 года. В прошлом сезоне «Барселона» под его руководством стала чемпионом Испании и выиграла Суперкубок страны.
«Барселона» вырвала победу в матче с «Осасуной». Видеообзор игры:
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
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