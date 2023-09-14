«Барселона» в ближайшие часы объявит о продлении контракта с Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави продлит контракт с каталонским клубом до 2025 года. Новое соглашение сторон будет подписано в ближайшие часы, информирует авторитетный инсайдер Николо Скира в своём «твиттере».

Напомним, Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года, подписав с командой контракт до лета 2024 года. Ранее Хави тренировал катарский клуб «Аль-Садд», в котором завершил игровую карьеру.

Нынешний контракт испанского специалиста с клубом истекает летом 2024 года. В прошлом сезоне «Барселона» под его руководством стала чемпионом Испании и выиграла Суперкубок страны.

«Барселона» вырвала победу в матче с «Осасуной». Видеообзор игры:

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.