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«Ахмат» — «Краснодар»: игрок хозяев Ильин не смог забить с двух метров в пустые ворота

«Ахмат» — «Краснодар»: игрок хозяев Ильин не смог забить с двух метров в пустые ворота
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В эти минуты проходит матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между грозненским «Ахматом» и «Краснодаром». Матч принимает стадион «Ахмат-Арена» в Грозном. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
16 сентября 2023, суббота. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
2-й тайм
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Олейников – 3'     1:1 Батчи – 38'    

Игрок грозненского «Ахмата» Владимир Ильин обыграл вратаря, вышел на пустые ворота и пробил в штангу. Идёт 61-я минута, счёт — 1:1.

В предыдущем туре чемпионата России «Ахмат» с минимальным счётом 1:0 переиграл «Урал». «Краснодар» одержал победу в матче со «Спартаком» со счётом 2:0.

«Краснодар» лидирует в чемпионате России, набрав 17 очков после семи туров. «Ахмат» расположился на девятом месте турнирной таблицы, в активе команды 10 очков.

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