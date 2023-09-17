«Химки» уступили «СКА-Хабаровск» в матче 10-го тура Первой лиги

Завершился матч 10-го тура Мелбет Первой лиги между «СКА-Хабаровск» и подмосковными «Химками». Встреча прошла на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Сергеем Куликовым из Саранска. «СКА-Хабаровск» одержал победу со счётом 2:1.

Первый мяч был забит только во втором тайме. На 47-й минуте полузащитник Артём Симонян открыл счёт и вывел хабаровчан вперёд. Ближе к середине тайма нападающий Саид Алиев увеличил преимущество своей команды, реализовав пенальти. На 73-й минуте форвард «Химок» Кирилл Панченко отыграл один мяч. В компенсированное время нападающий Максим Кутовой установил окончательный счёт матча — 3:1 в пользу хабаровчан.

По итогам этой встречи «СКА-Хабаровск» поднялся на пятую строчку турнирной таблицы Первой лиги, набрав 15 очков в 10 играх. «Химки» опустились на девятую позицию, у них 14 очков.