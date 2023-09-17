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«Химки» уступили «СКА-Хабаровск» в матче 10-го тура Первой лиги

«Химки» уступили «СКА-Хабаровск» в матче 10-го тура Первой лиги
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Завершился матч 10-го тура Мелбет Первой лиги между «СКА-Хабаровск» и подмосковными «Химками». Встреча прошла на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Сергеем Куликовым из Саранска. «СКА-Хабаровск» одержал победу со счётом 2:1.

Первый мяч был забит только во втором тайме. На 47-й минуте полузащитник Артём Симонян открыл счёт и вывел хабаровчан вперёд. Ближе к середине тайма нападающий Саид Алиев увеличил преимущество своей команды, реализовав пенальти. На 73-й минуте форвард «Химок» Кирилл Панченко отыграл один мяч. В компенсированное время нападающий Максим Кутовой установил окончательный счёт матча — 3:1 в пользу хабаровчан.

По итогам этой встречи «СКА-Хабаровск» поднялся на пятую строчку турнирной таблицы Первой лиги, набрав 15 очков в 10 играх. «Химки» опустились на девятую позицию, у них 14 очков.

Россия - Мелбет Первая лига . 10-й тур
17 сентября 2023, воскресенье. 08:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
3 : 1
Химки
Химки
1:0 Симонян – 47'     2:0 Алиев – 60'     2:1 Панченко – 73'     3:1 Кутовой – 90+2'    
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