Бистрович: у меня было несколько предложений, но «Балтика» была очень убедительна

Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович, выступающий за «Балтику» на правах аренды, объяснил, почему принял именно предложение калининградского клуба.

«У меня было несколько предложений, но «Балтика» была очень убедительна. Мне позвонил Игнашевич и сказал, что «Балтика» нуждается в игроке в центр поля. Я решил, что лучше попробовать свои силы в Калининграде, где смогу провести полноценный сезон. Тем более что Игнашевич отлично знает меня и мои сильные стороны», — сказал Бистрович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.

Напомним, Бистрович перешёл в «Балтику» 14 сентября на правах аренды до конца сезона-2023/2024 с правом выкупа. К ЦСКА хавбек присоединился в январе 2018 года, перейдя из команды «Славен Белупо».