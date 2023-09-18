«Теперь неловко «тыкать» Игнашевичу». Экс-игрок ЦСКА выдал дебют мечты в Калининграде

Экс-полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович давно не играл в РПЛ, но сразу же напомнил о себе шикарным дебютом за «Балтику» и спас команду от поражения в матче «Ростовом».

В интервью «Чемпионату» Бистрович рассказал о разговоре с Федотовым, Игнашевиче-тренере и ярком дебюте за «Балтику».

— Ты выдал супердебют за «Балтику» и спас команду в добавленное время. Поделись эмоциями.

— С нетерпением ждал своего выхода на поле. Это моя первая официальная игра за четыре месяца, я был очень воодушевлён. Безумно соскучился по футболу и официальным матчам, наслаждался каждой минутой, каждой секундой на поле! Я счастлив забить гол в первом же матче за «Балтику». Разочарован, что нам не удалось выиграть у «Ростова», но мы показали свой потенциал и характер. Не соверши мы глупых ошибок, три очка были бы в кармане.

— Ты забиваешь только красивые голы. В чём секрет?

— Секрета вовсе нет. Я с детства обладаю поставленным ударом и всегда усердно над ним работаю. У меня даже был тренер, который помогал мне в исполнении штрафных и дальних ударов. Играя в центре поля, имеешь много возможностей пробить из-за пределов штрафной. Я этим пользуюсь.

— Можешь назвать свой дебют идеальным?

— Не очень скромно, но да (смеётся). Дебют и правда получился отличным. Хотя всегда есть куда расти. Пока я плохо знаком с командой и стилем игры, однако уверен, что смогу отлично вписаться. Я провёл всего две-три тренировки с командой, но уже могу похвастаться, что запомнил имена всех одноклубников.

— У «Балтики» пока лишь одна победа в РПЛ. Это сильно давит на команду?

— Я видел несколько игр команды в сезоне. Ребятам просто не везёт. Думаю, в ближайшее время мы обязательно доберём недостающие очки и обретём уверенность. Игрокам «Балтики» хватает качества, чтобы соответствовать уровню РПЛ. Мы будем делать всё возможное, чтобы подняться с низов турнирной таблицы и сохранить прописку в РПЛ.

— Как тебе Калининград? Говорят, самый европейский город России.

— Тут замечательная погода. Город действительно отличается от всей России, в чём-то он даже уникальный и очень близок к Европе. Калининград в разы спокойнее Москвы, это я сразу заметил.

— Ты вернулся в ЦСКА этим летом. Не было варианта остаться в команде?

— Когда я возвращался, был уверен, что останусь. Довольно быстро у меня состоялся разговор с Федотовым. Тренер сразу дал понять, что на моей позиции в команде высокая конкуренция и завоевать место в составе будет крайне тяжело. Мне же было очень важно получать игровую практику, чтобы набрать форму после травмы. В ЦСКА этого никто не обещал.

— Получается, Федотов даже не дал тебе шанса.

— Владимир Валентинович был справедлив и очень тактичен. Если честно, я и сам считаю, что он прав. В распоряжении Федотова есть три-четыре игрока на мою позицию, которые провели с ним весь прошлый сезон. После возвращения из аренды любому игроку тяжелее завоевать доверие главного тренера.

— Понимаешь, что мешает зацепиться в ЦСКА на протяжении стольких лет?

— Я всегда хотел играть. ЦСКА получал по мне предложения, а я выбирал игровое время и практику. Для меня всё складывалось удачно, а клуб никогда не был против отдать меня в аренду. Не вижу причин для обид. Клуб дал мне шанс, когда я был очень молод: я очень многому научился, вырос, фактически стал профессиональным футболистом и провёл там замечательное время. ЦСКА сделал меня тем, кем я являюсь сейчас. Клуб всегда был честен со мной, а я старался отплатить тем же.

— Видишь ли себя в ЦСКА в будущем?

— Да, почему нет? В ЦСКА я провёл бóльшую часть своей профессиональной карьеры и чувствую себя там как дома. У меня всегда будет очень тесная связь с клубом.

— Как возник вариант с «Балтикой»? Какую роль в этом сыграл Игнашевич?

— У меня было несколько предложений, но «Балтика» была очень убедительна. Мне позвонил Игнашевич и сказал, что «Балтика» нуждается в игроке в центр поля. Я решил, что лучше попробовать свои силы в Калининграде, где смогу провести полноценный сезон. Тем более Игнашевич отлично знает меня и мои сильные стороны.

НАБАБКИН, БИСТРОВИЧ И ИГНАШЕВИЧ в ЦСКА Фото: РИА Новости

— У вас с Игнашевичем уникальная история. Вы выходили вместе на поле, а теперь он твой главный тренер.

— Когда я только пришёл в ЦСКА, был поражён, как ответственно он относится к игре и своему здоровью. Был в шоке, что играю с человеком, которому 38 лет! Даже на последних тренировках Сергей выкладывался на все 100%. Настоящий пример профессионализма. С самых первых дней в команде Игнашевич относился ко мне по-отечески, общался и много подсказывал на поле. Профессиональное отношение как игрока полностью перенеслось на его тренерскую деятельность – всё по полочкам. У Сергея огромный тренерский потенциал. Уверен, в будущем он обязательно станет тренером больших клубов.

Забавно получается: я всегда был с Игнашевичем на ты, а сейчас даже как-то неловко, ха-ха. Всё-таки он мой главный тренер. Теперь из уважения обращаюсь к Сергею только на вы.