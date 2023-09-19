«Пари НН» продлил контракт с Мамаду Майга
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«Пари Нижний Новгород» в клубных соцсетях объявил о продлении контракта с Мамаду Майга. Новое соглашение сторон рассчитано до конца сезона-2026/2027.
«Клуб продлил контракт с Мамаду Майа. С чем мы себя и его поздравляем! Для нас Мамаду не только любимчик болельщиков, но и системообразующий игрок средней линии», — написала пресс-служба нижегородского клуба.
Напомним, переход Майга из «Велеса» в летнее межсезонье 2022 года обошёлся «Нижнему Новгороду» в € 250 тыс., согласно данным интернет-портала Transfermarkt. Футболист заключил с клубом контракт сроком до 30 июня 2025 года.
В минувшем сезоне Мамаду Майга сыграл за «Пари НН» 30 матчей и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 900 тыс.
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