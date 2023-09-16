Игрок «Пари НН» Майга: переживали за Сергея Юрана. Большая мотивация, когда он на скамейке

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Мамаду Майга прокомментировал тот факт, что главный тренер команды Сергей Юран мог пропустить матч 8-го тура РПЛ с московским «Динамо», состоявшийся вчера, 15 сентября.

«Мы переживали за Сергея Николаевича. Ничего страшного с ним не произошло. Да, у него была операция. Сейчас ему лучше. Когда Сергей Николаевич на скамейке, когда мы его видим — это большая мотивация для нас», — сказал Майга в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Причиной возможного пропуска матча Юраном была недавно перенесённая операция. Встреча закончилась вничью, со счётом 1:1. Голами отметились нападающий московского клуба Фёдор Смолов и игрок «Пари» Николоз Кутателадзе.