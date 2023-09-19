Даррен Бент: Рашфорд ничем не лучше Букайо Саки

Экс-нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Даррен Бент высказался о форварде «Манчестер Юнайтед» Маркусе Рашфорде.

«У Маркуса слишком часто за последние два года бывали периоды, когда он сперва набирал отличную форму, а потом исчезал, набирал форму и снова исчезал. Ему нужна стабильность. Не согласен с тем, что он футболист мирового уровня. Ни в коем случае.

Если сравнивать статистику Рашфорда и Саки, Букайо на порядок стабильнее, проявляет себя с положительной стороны каждую неделю. Даже тогда, когда совершить результативное действие не удаётся, он делает что-то полезное», – приводит слова Бента Daily Mail.

В текущем розыгрыше АПЛ Рашфорд в пяти матчах отметился одним голом и одной результативной передачей, в то время как Сака забил два гола и оформил два ассиста.