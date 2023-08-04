Рашфорд планирует побить рекорд Руни в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд надеется побить рекорд экс-форварда английской команды Уэйна Руни и стать лучшим бомбардиром в истории клуба.

«Могу ли я побить рекорд Руни? Я надеюсь на это. Никогда не знаешь, что случится. Всегда стараюсь забивать и отдавать голевые передачи. Есть шанс, что это может случиться. Я говорил об этом с Руни, и он хочет, чтобы я сделал это», — сказал Рашфорд в интервью Гари Невиллу на YouTube-канале The Overlap.

Уэйн Руни забил за английскую команду 253 гола. Маркус Рашфорд поразил ворота соперников 123 раза в футболке «МЮ».

25-летний Рашфорд — воспитанник «Манчестер Юнайтед». В минувшем сезоне футболист сыграл 56 матчей во всех турнирах, отметившись 30 голами и 11 голевыми передачами.