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Алдервейрелд — о разгроме в Барселоне: иногда неплохо проиграть вот так

Алдервейрелд — о разгроме в Барселоне: иногда неплохо проиграть вот так
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Защитник «Антверпена» Тоби Алдервейрелд подвёл итоги дебютного матча своей команды в Лиге чемпионов с «Барселоной» (0:5) в гостях.

«Мы начали хорошо, но, если в начале игры получаешь 0:1, это очень досадно. У нас очень молодая команда, это был большой шаг для многих ребят, и так что мы не должны убиваться из-за этого. Мы приехали сюда не для того, чтобы взять три очка, следует оставаться реалистами. Это абсолютный топ в Европе. Заранее знали, что такой результат возможен. Мы должны были надеяться, что у них будет плохой день, но ситуация такой не была. Нам следует сохранять спокойствие, у нас есть шанс взять реванш в следующем матче дома. Иногда неплохо проиграть вот так. Это злит, вы накапливаете это, а затем чувствуете этот накал и используете его в следующий раз, когда играете», — приводит официальный сайт УЕФА слова Алдервейрелда.

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